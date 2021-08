Alessandra Sublet complice avec ses enfants et sa soeur Romy, son portrait craché !

Les vacances ne sont pas encore terminées pour Alessandra Sublet. L'animatrice de 44 ans profite des derniers instants avant la rentrée avec ses deux adorables enfants Charlie (8 ans) et Alphonse (6 ans), tous les deux nés de ses amours avec son ex-mari Clément Miserez, et sa soeur, la jolie Romy Sublet. De tendres moments partagés en images sur les réseaux sociaux.

Le trio apparaît de dos, en tenue de sport. C'est basket, short et t-shirt pour l'aînée Charlie, qui porte un sac à dos rouge et une casquette blanche. De son côté, le petit Alphonse a opté pour le même look, le sac en moins. Seule Alessandra Sublet, un bob sur la tête, fixe l'objectif. La belle et ses enfants semblent être en pleine randonnée ou du moins balade en pleine nature. Sur une deuxième photo, l'animatrice de Mask Singer (TF1) prend la pose avec sa soeur Romy Sublet, coach sportive... et la ressemblance est frappante ! Même teint hâlé, même sourire coquin, même nez et même yeux rieurs : elles auraient pu être jumelles !