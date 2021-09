Alix Bénézech (Nina) change de tête... l'actrice a tout coupé !

Longue chevelure brune, tignasse blonde et frisée, boucle bondissantes... on l'a connue avec bien des coiffures. Mais Alix Bénézech a toujours l'art de nous surprendre. Le 27 septembre 2021, la jeune comédienne s'est rendu à la cérémonie de la première édition Les Coups de Coeur DAPAT, organisée au Théâtre Marigny, dans le huitième arrondissement de Paris, avec un look unique. Dans une robe satinée, une veste sur les épaules, l'héroïne de la série Nina a dévoilé un ravissant carré blond platine, couronné d'une frange oblique.

Le fond de dotation DAPAT a pour mission prioritaire de lutter contre l'exclusion, l'isolement et la pauvreté des femmes en détresse et des mères SDF. Plus globalement, il entend favoriser l'insertion sociale et professionnelle ainsi que l'autonomie et la dignité de ces personnes, en proposant un parcours complet d'accompagnement pour la réinsertion dans la société et sur le marché du travail. C'est pourquoi Alix Bézénech s'était joint à l'évènement, tout comme Franck Dubosc, Yamina Benguigui, Elsa Zylberstein, Anne Roumanoff - qui sera sur la scène de Bobino du 28 septembre au 3 octobre - ou Frédérique Bel.

Quand elle n'enfile pas ses robes de soirée pour venir en aide aux nécessiteux, Alix Bénézech passe le plus clair de son temps sur les plateaux de tournage. Vue au cinéma dans Camping 3, La vie nous appartient, L'odeur de la mandarine ou encore dans Mission Impossible : Fallout, la comédienne se recentre davantage, ces derniers temps, sur les productions télévisées. Star actuelle des séries Nina - elle incarne Dorothée Ariès - et Nu d'Olivier Fox, l'actrice a été aperçue ces derniers mois dans la première saison d'Emily in Paris, mais aussi dans Munch, auprès d'Isabelle Nanty et dans certains épisodes d'Alice Nevers, Cassandre et Les Mystères de la chorale.