Alizée confinée à Ajaccio : sa fille Annily sort le maillot de bain

Depuis plus de cinq semaines, toute la France vit au ralenti en raison de la pandémie de coronavirus. Pour certains, le confinement est un peu plus agréable que pour d'autres, notamment pour ceux qui possèdent des maisons et des piscines. Alizée fait partie de ces chanceux.

Installée sur les hauteurs d'Ajaccio, en Corse, la chanteuse de 35 ans est confinée avec son mari Grégoire Lyonnet (qu'elle a rencontré dans l'émission Danse avec les stars et qu'elle a épousé en juin 2016), sa fille aînée Annily, bientôt 15 ans, née de sa relation passée avec Jérémy Chatelain, et sa fille Maggy, 4 mois, fruit de son amour pour Grégoire. La maison de la famille bénéficie d'un jardin, que Grégoire se plaît à entretenir, et d'une piscine, la bienvenue pour se rafraîchir quand viennent les beaux jours.

Vendredi 17 avril 2020, Ajaccio a pu compter sur une sympathique journée ensoleillée qui a poussé Annily Chatelain à sortir le maillot de bain et à profiter de sa première baignade de l'année. Une parenthèse agréable en plein confinement qu'Alizée a partagée dans ses stories Instagram. De son côté, Annily a publié une photo d'elle au bord de la piscine, lunettes de soleil coeurs sur le nez. "Hellow", a simplement commenté l'adolescente.