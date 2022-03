Ana Girardot larguée par le fils d'un ancien Premier Ministre : l'actrice brisée par la rupture

En salles le 11 septembre 2019, le tournage de Deux moi a été un véritable supplice pour Ana Girardot, actrice principale du film au coté de François Civil. Alors qu'elle nageait dans le bonheur depuis 2014 avec Arthur de Villepin - qu'elle qualifiait même d"homme parfait" auprès des journalistes de Gala - la jeune femme a vu sa relation s'effondrer seulement quelques mois avant de commencer à travailler sur le film réalisé par Cédric Klapisch. Quittée par le fils de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin juste avant le début du tournage, la jeune femme a dû apprendre à gérer cette rupture très difficile sous les caméras du célèbre réalisateur.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la peine et la tristesse d'Ana Girardot ont été une véritable aubaine pour Cédric Klapisch qui révélait dans l'émission Je t'aime etc en septembre 2019 sur France 2 : "Elle s'est fait larguer juste avant le tournage... et c'était super pour moi (...) J'avais besoin de gens qui allaient mal". "Il y a quelque chose de sa vie qu'elle partage dans le personnage (ndlr : Ana Girardot joue le rôle de Mélanie Brunet dans le film) et du coup ça donne une espèce de vérité, de sincérité au personnage et c'est vrai que c'est bien tombé." avait-il ajouté.

Également invitée dans l'émission, Ana Girardot a confié que ce tournage n'avait pas été une partie de plaisir, bien au contraire. Folle amoureuse d'Arthur de Villepin, la jolie brune en avait alors bavé pour retrouver sa joie de vivre après leur séparation. "Après le tournage, en décembre/janvier, j'ai passé une petite période de dépression" avait-elle ainsi expliqué à l'animatrice Daphné Bürki.

Heureusement depuis, Ana Girardot a fait le deuil de sa relation avec Arthur de Villepin et a même retrouvé l'amour puisqu'elle a donné naissance à un fils prénommé Jazz le 4 décembre 2020. L'enfant serait né d'une relation avec un ancien amour de jeunesse rencontré à New York alors qu'elle y faisait des études de théâtre, Oscar, avec lequel elle avait eu une relation plusieurs années auparavant. Le couple aurait même été marié par le passé. Quelques images de ce mystérieux Oscar ont été révélées sur Instagram par la maman d'Ana Girardot après la naissance de leur enfant.