Anaïs Camizuli maman : Sa fille est née, son prénom original dévoilé

Anaïs Camizuli va maintenant profiter à 100% de sa famille. Comme elle l'avait expliqué, elle va faire une pause dans ses placements de produits et sera moins sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, c'est le 26 janvier 2019 qu'Anaïs Camizuli avait révélé sa grossesse. Sur Instagram, elle avait posté une photo en compagnie de son époux, sur laquelle on voyait son beau baby bump. "Eh les gars ! ils vont parler de moi pendant 9 mois et bientôt ils vont m'entendre. Un des plus beaux jours de leur vie ! 2019, nous 3 réunis", avait-elle légendé sa publication. Le lendemain, elle s'était confiée sur son début de grossesse difficile entre nausées, hormones en folie et épuisement.

Le 24 avril, la meilleure amie d'Eddy Flow avait admis auprès de ses fans que ses nuits étaient déjà compliquées. La raison ? Le futur bébé bougeait beaucoup et elle se levait régulièrement pour aller aux toilettes. Se sont ajoutées à cela les remontées acides ou la rétention d'eau.

Elle a également fait des révélations sur ses "kilos d'amour" : "+16 KG d'amour... Un ballon d'amour... Des petits coups de pieds d'amour... Ma petite Pêche d'amour."