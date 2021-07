Angela Griffin (Inspecteur Lewis) : ses filles Melissa et Tallulah sont magnifiques !

Il n'y a pas à dire, ils sont forts ces Anglais ! Que ce soit au cinéma avec des dizaines d'acteurs de renoms, de Hugh Grant à Emma Watson, dans la musique avec Mick Jagger ou Elton John, dans le sport avec des méga stars comme David Beckham et Lewis Hamilton, le pays regorge de talents dans tous les domaines. Et la télévision ne fait pas exception puisque les Anglais possèdent des séries de grande qualité, à l'image d'Inspecteur Lewis, dont vous pourrez retrouver un épisode ce mercredi 21 juillet sur C8. Une série policière dans laquelle on retrouve l'actrice Angela Griffin.

La comédienne de 45 ans est bien connue des Britanniques pour avoir joué dans plusieurs programmes très populaires là-bas, à l'image de Coronation Street, où elle a eu un rôle récurrent pendant près de six ans. Si tout se passe bien professionnellement pour la native de Leeds, les choses semblent également se dérouler à merveille dans sa vie privée. Mariée depuis 2006 avec Jason Milligan, les deux tourtereaux sont les parents de deux très belles filles, Tallulah (17 ans) et Melissa (14 ans).

Angela Griffin n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses filles et on peut se rendre compte qu'elles ont hérité des gènes de leurs parents. Les deux adolescentes sont magnifiques et il est difficile de dire si elles ressemblent plus à leur père ou à leur mère. En tout cas, la petite famille semble unie si l'on s'en tient aux photos postées sur les réseaux sociaux. Visiblement, les activités à quatre sont légions et ces inséparables aiment particulièrement les longues balades dans la nature.