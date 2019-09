Anthoine Hubert mort à 22 ans : le pilote français tué dans un effroyable crash

Il était un grand espoir du sport automobile français et, du haut de ses 22 ans, un "gentleman" aux yeux du directeur-général de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul : le tout jeune pilote Anthoine Hubert a tragiquement trouvé la mort samedi 31 août 2019 sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, lors d'une course de Formule 2 qui y était disputée à la veille du Grand Prix de F1, ce dimanche 1er septembre.

L'effroyable accident fatal à Anthoine Hubert s'est produit au début du 2e tour lorsque, voulant vraisemblablement éviter Giuliano Alesi (fils de Jean Alesi) qui avait perdu le contrôle de sa monoplace dans le "Raidillon de l'Eau Rouge", est allé heurter latéralement les barrières de sécurité. Sa voiture aux couleurs de l'écurie BWT-Arden a rebondi, s'est retrouvée en travers au beau milieu de la piste, dans cette portion où les pilotes passent à près de 270km/h, et a été percutée de plein fouet par l'Américain Juan Manuel Correa (Sauber Junior). Anthoine Hubert est mort des suites de ses blessures à 18h35. Correa, quant à lui, a été hospitalisé à Liège avec des fractures aux jambes et est dans un état stable.

La mort d'Anthoine Hubert, qui avait remporté deux victoires cette saison, en mai à Monaco et en juin en France sur le circuit Paul Ricard, et occupait la 8e place au classement des pilotes de F2, a bouleversé toute la communauté du sport automobile encore meurtrie par la disparition en 2015 de Jules Bianchi, à l'image de "l'immense tristesse" qu'a exprimée Jean Todt, président de la Fédération Internationale Automobile (FIA) sur Twitter. Le choc a durement affecté la Renault Sport Academy, la pépinière de talents du constructeur français, dont le jeune homme faisait partie : "Nos pensées vont aux amis et à la famille d'Anthoine en cette période tragique. Anthoine était un jeune homme brillant. Ses performances ainsi que son comportement sur la piste et en dehors en faisaient un vrai gentleman, a souligné Cyril Abiteboul, directeur-général de Renault Sport Racing. C'était un plaisir et un honneur de l'avoir accueilli dans notre Academy."

Un esprit réfléchi, quelqu'un de mature et d'intelligent

Alain Prost, qui l'encadrait au sein de cette académie, a partagé avec émotion tout le bien qu'il pensait du jeune homme, qui avait porté lors du dernier Grand Prix de France un casque lui rendant hommage : "C'est l'un de ceux qui parlaient le plus et qui posaient le plus de questions. Il n'avait pas peur d'appeler. (...) Il avait une implication au-delà de ce que les jeunes pilotes peuvent avoir aujourd'hui. Un esprit réfléchi, quelqu'un de mature et d'intelligent. Il était dans un mode qui correspond bien à ce que j'aime personnellement. (...) Humainement, c'était quelqu'un de très sympathique, très intelligent."

Les pilotes de Formule 1, qui avaient effectué leurs qualifications juste avant la course de F2 et qui courront ce dimanche le Grand Prix de Spa, auront le coeur bien lourd au moment d'avaler le bitume, à l'instar du quintuple champion du monde Lewis Hamilton, qui s'est dit "dévasté" et a adressé ses pensées à la famille d'Anthoine Hubert, tout comme ses confrères Max Verstappen et Jenson Button, pour ne citer qu'eux. "Je n'arrive pas à y croire, s'est tout particulièrement ému Esteban Ocon. On avait le même âge, on a commencé ensemble et on s'est affronté sur la piste pendant des années." Un drame de plus, un drame de trop...