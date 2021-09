Anthony Delon séparé de Sveva Alviti : les liens ne sont pas complètement rompus...

L'espoir serait-il encore permis ? C'est tout ce qu'espèrent les grands romantiques de France. Alors qu'Anthony Delon annonçait qu'il se séparait de Sveva Alviti le 14 septembre 2021, le calme semble avoir pris la relève de la tempête. Non seulement le comédien a supprimé toute trace du message qu'il avait laissé en ligne à l'époque, mais il vient d'accorder un émouvant clin d'oeil à son ex. En rendant hommage à sa maman Nathalie, disparue en janvier dernier, le fils d'Alain Delon a partagé un souvenir datant du jour où il célébrait son anniversaire, ses 56 ans, entouré par sa maman, sa compagne de l'époque et ses filles Liv et Lou.

"Comme si c'était hier..." écrit-il sur les réseaux sociaux, en mentionnant toutes les femmes de sa vie. La douleur est encore vive pour Anthony Delon. Le 21 janvier 2021, Nathalie Delon poussait son ultime souffle. Cette "lionne dans un corps de moineau", comme la décrivait son fils, était atteinte d'un cancer du pancréas depuis l'année 2019. Ses obsèques se sont tenues le 26 janvier, dans la stricte intimité familiale, en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Bien sûr, son fils a pu compter sur le soutien de ses proches - sauf de son père, Alain Delon, resté à la maison en raison des conditions sanitaires - et surtout de sa fiancée, Sveva Alviti.