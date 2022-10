Antoine Arnault et Natalia Vodianova : Rares confidences sur leurs enfants, et quelques difficultés pour le top...

Il a connu une romance avec Hélène de Fougerolles, mais c'est l'une des plus belles femmes du monde qu'il a finalement épousée et avec laquelle il a fondé une famille. Antoine Arnault file depuis 2011 le parfait amour avec Natalia Vodianova, devenue sa femme en 2020. Ensemble, ils ont eu deux enfants (Maxim, 6 ans, et Roman, 4 ans). Le couple, formé par le fils de Bernard Arnault, actionnaire majoritaire du groupe de luxe LVMH, et le top model, évolue loin des projecteurs, prenant soin de garder leur vie privée. Mais interrogé par Paris Match, ce mercredi 19 octobre, le directeur général de Berluti et président de Loro Piana, a accepté de faire quelques rares confidences sur sa vie de famille. Mais aussi sur le malheur actuel de son épouse Natalia.

"Ma joie, c'est avant tout le sourire de mes enfants", affirme Antoine Arnault, le ton est donné. Ces deux enfants ont changé sa vie et la perception du bonheur de l'héritier LVMH est plutôt simple. "Ce serait d'abord de passer du temps avec mes proches, la famille que j'ai créée et celle que j'ai toujours eue, Natalia, nos enfants, mes parents, s'accorde-t-il à dire. Elle se clôturerait par un dîner entre copains et quelques blagues potaches. J'ai le même socle d'amis depuis l'école et l'université. S'intégrer à cette bande qui se côtoie depuis vingt-cinq ans n'est pas évident, mais certains petits nouveaux se font bizuter de temps à autre." Une famille qui reste sa priorité. Le directeur général de Berluti est souvent aux quatre coins du monde, mais lorsqu'il est à Paris, il tient à rentrer pour Maxim et Roman.

"Le soir, quand je suis à Paris, j'essaie dans l'idéal de rentrer chez moi vers 20 heures pour mettre mes enfants au lit, quitte à retravailler ensuite. M'occuper d'eux fait partie des prérequis que je me suis fixés quand ils sont nés", livre Antoine Arnault. Son père a été comme lui un grand businessman, mais cela ne l'a pas empêché de se consacrer à ses enfants. "J'essaie, comme mon père l'a fait pour moi, de passer du temps avec mes enfants, d'être un bon père. Ils sont encore petits, cela se limite donc pour l'instant à quelques récitations de poésies et à de simples additions", indique-t-il à ce sujet, à nos confrères.

Natalia Vodianova "malheureuse" depuis la guerre en Ukraine

Cet entretien permet également à l'époux de Natalia Vodianova d'évoquer la difficulté dans laquelle se retrouve sa femme depuis la guerre en Ukraine. D'origine russe, la mère de famille de 40 ans "souffre bien entendu de la situation à titre personnel", rapporte Antoine Arnault. "Sa mère et sa soeur sont toujours en Russie, et elle a aussi de la famille en Ukraine. Elle se fait également du souci pour sa fondation", a-t-il confié. Il explique qu'elle préfère en dire le minimum, car "ce qu'elle pourrait dire risque d'être mal interprété". "La trésorerie s'étiole, et je la vois résiliente, cherchant des solutions, fait-il savoir. Il n'est pas évident en ce moment de collecter des fonds pour une fondation qui oeuvre principalement en Russie, car nul ne souhaite être mêlé de près ou de loin à ce qui s'y passe. C'est compréhensible mais ça reste difficile parce que c'est l'oeuvre de sa vie et que je la vois malheureuse, se demandant comment tout cela a pu arriver et quand cela va s'arrêter."