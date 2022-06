Antoine de Maximy en couple : il présente sa ravissante compagne, Magalie

Antoine de Maximy a régulièrement fait passer sa passion pour le voyage et la découverte avant n'importe quoi d'autre. Lui qui tient à sa liberté met un point d'honneur à la conserver. Raison pour laquelle il a si souvent évoqué son célibat : "Je ne demande pas qu'on me comprenne, mais je fonctionne d'une manière où je me sens bien quand je suis célibataire. Je ne fais aucune concession à la liberté. Je ne veux pas de contraintes", expliquait-il notamment dans l'émission Chez Jordan. Mais Antoine de Maximy pourrait finalement avoir trouvé sa boussole au milieu de toutes ces escapades. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas à l'autre bout du monde qu'il a fait sa connaissance.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste le 1er juin dernier, Antoine de Maximy révélait être en couple : "Ça ne se passe pas mal, avait-il même précisé. Ça ne m'est pas arrivé souvent car je suis trop indépendant, mais là, ça marche !" C'est au festival d'Avignon qu'Antoine de Maximy a fait la rencontre de Magalie. Et pour la première fois, l'animateur de 62 ans l'a présentée officiellement lors d'une soirée organisée par RMC ce mercredi 22 juin (voir diaporama).

Dans sa légendaire chemise rouge, Antoine de Maximy a pris la pose auprès de sa compagne, une jolie blonde à peine plus grande que lui. Le couple, rayonnant, a multiplié les sourires face à l'objectif, exercice auquel il n'est pourtant pas habitué du tout. Mais à les voir aussi bien ensemble, la prochaine apparition publique en amoureux pourrait arriver plus vite que prévu !

Les petits rapprochements coquins avec ses rencontres au fil de ses voyages sont donc désormais terminés. Une concession qui ne devrait pas le faire souffrir puisque lui-même le disait, il n'a vécu qu'une seule aventure en l'espace de 19 ans : "C'est quand j'ai tourné à Hollywood et que j'ai essayé d'aller chez une star. Je suis resté un peu longtemps sur place et effectivement, j'ai noué une affinité que nous avons concrétisée. [...] Ce n'était pas une histoire d'amour." Avec Magalie, on ne doute pas qu'Antoine est en train de vivre l'un de ses plus beaux voyages.