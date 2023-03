Arnaud Montebourg : Sa fille Adèle très sensuelle et envoûtante, elle ressemble tant à sa mystérieuse maman

Adèle Montebourg, fille d'Arnaud Montebourg et de son ex-femme Hortense de Labriffe, a fait une apparition virtuelle particulièrement remarquée sur YouTube. En effet, celle-ci a décidé de sauter le pas et de se lancer pleinement... dans la musique ! La jeune femme de 21 ans a donc publié sur la plateforme dédiée aux vidéos son propre clip le 18 février dernier, à retrouver dans notre diaporama. Il s'agit d'une reprise de la chanson culte de Françoise Hardy, Le Temps de l'Amour, interprétée par la fille de l'ancien ministre de l'Économie en personne.

Elle y démontre ainsi tout son talent pour la musique et le chant donc, mais aussi pour la réalisation car elle s'est elle-même occupée de mettre en image le support visuel de cette reprise, comme on peut le remarquer dans les crédits. Adèle Montebourg joue également le premier rôle, puisqu'on peut l'apercevoir durant ces presque trois minutes dans une robe à strass du plus bel effet, vogue à la main dans un premier temps, en compagnie du jeune acteur Baptiste Masseline. Les deux engagent alors un jeu de séduction à l'écran, pour cette mise en scène qui s'apparente à un rendez-vous amoureux.

La fierté de son père

Si le succès est pour l'instant modeste - un peu moins de 5.000 vues en trois semaines, le résultat est toutefois prometteur et on ose imaginer qu'il fait déjà la fierté de son célèbre père ! Pour rappel, Adèle Montebourg est le fruit de l'amour passé entre l'homme politique et sa première femme, qu'il avait épousée en 1997, Hortense de Labriffe. Elle est née en 2002 et a un grand frère nommé Paul, né quant à lui en 2000. Sa mère a été collaboratrice de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et de l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy. Elle est désormais secrétaire générale de l'Association des producteurs indépendants du cinéma (API) et déléguée générale d'Uniciné (Union des cinémas).

Par la suite, Arnaud Montebourg a enchaîné les idylles plus ou moins éphémères, que ce soit avec la journaliste Audrey Pulvar, l'actrice Elsa Zylberstein - qui est restée particulièrement proche d'Adèle justement, ou encore l'ancienne ministre Aurélie Filippetti, avec qui il a eu une autre fille prénommée Jeanne en septembre 2015. Mais tout ça, c'était avant qu'il ne rencontre Amina Walter. Le couple a officialisé sa relation en 2019 et s'est marié deux ans plus tard.