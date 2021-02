Arthur : Son fils Samuel installé en Israël à cause du succès de son père ? Il s'explique

Dans la famille d'Arthur, voici le fils aîné Samuel. Le jeune homme est né des amours de l'animateur avec l'ancien mannequin Léa Vigny. Et à tout juste 23 ans, il vole de ses propres ailes ! En effet, Samuel a quitté Paris, où il vivait, pour s'installer à Tel Aviv, en Israël. Sur les réseaux sociaux, il fait quelques confidences sur ce choix de vie.

C'est "l'envie de vivre de nouvelles expériences" qui a poussé Samuel à vivre à l'autre bout du monde, comme il le confie en story sur Instagram lors d'une session questions/réponses mercredi 10 février 2021. En Israël, le jeune homme semble se plaire. "C'est différent, surtout la mentalité. Beaucoup plus patriotique comme pays", poursuit-il.

Mais quand un internaute lui a demandé s'il avait fuit la France à cause de la notoriété de son père, Samuel a été clair : "Aucun rapport ! Au contraire, je l'admire énormément." D'ailleurs, ce polyglotte qui maîtrise le français, l'anglais, l'espagnol et l'hébreu avoue que ses parents, le célèbre Arthur et la belle Léa Vigny, lui manquent "énormément" depuis son grand départ.

Face à la Covid-19, mieux vaut être à Tel Aviv selon Samuel Essebag

Autre sujet abordé par Samuel, qui envisage de vivre à Paris ou Tel Aviv plus tard : la crise sanitaire liée à la Covid-19. En France, les personnes vulnérables, les citoyens âgés de plus de 75 ans, les pompiers ou encore le personnel de santé est vacciné en priorité depuis le 26 décembre 2020. Au total, c'est 3,1% des Français qui ont reçu la première injection.

En Israël, le gouvernement a adopté une toute autre politique de vaccination. Les mots d'ordre sont rapidité et efficacité. Et il faut dire que ça fonctionne : 45% de la population a été vaccinée à ce jour, et l'épidémie recule à vue d'oeil.

D'ailleurs, il a révélé avoir été vacciné. Il explique être immunisé contre le coronavirus, et balance un petit tacle à la France au passage. "Ils protègent leurs citoyens comme il faut ici", lâche-t-il.

Pour rappel, Samuel est le fils aîné d'Arthur. L'animateur de 54 ans a par la suite accueilli Aaron (11 ans), fruit de ses amours avec son ex-compagne Caroline Nielsen. Enfin, il est le papa d'une petite fille de 5 ans prénommée Manava et née de sa relation actuelle avec l'ex-Miss France Mareva Galanter.