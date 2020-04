Audrey Dana en larmes, elle craque et inquiète ses fans : "Tristesse immense"

Mardi 31 mars 2020, la comédienne Audrey Dana a publié une vidéo inquiétante sur son compte Instagram. On la voit en parka orange, en train de marcher seule dans une forêt. Face caméra, elle fond en larmes. "Je suis partie marcher et j'ai été saisie d'une tristesse tellement immense. Qu'est-ce qu'on fait à cette Terre ? Est-ce que ça suffira à éveiller les consciences ? Rien que le fait de marcher dans la nature et ressentir à quel point elle est malmenée, à quel point on la malmène depuis toujours, ça me brise le coeur", sanglote-t-elle.

Un mal-être qui n'est pas lié à la seule pandémie de coronavirus, mais bien à la détérioration de l'environnement. Submergée par l'émotion, la comédienne nous somme "d'ouvrir les yeux". "J'ai pas envie de faire semblant. On devrait pas se montrer comme ça. J'essaie d'envoyer de la lumière partout, le plus possible. Moi, j'ai personne qui meurt du corona dans mon entourage. J'ai pas de famille médecin, en danger, mais j'ai mal à ma Terre. J'ai mal à ma Terre. J'espère que le monde va ouvrir les yeux, parce que ce qu'on fait, ce n'est pas possible", poursuit Audrey Dana, dévastée et en pleurs.