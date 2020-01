Aurélie Van Daelen fête les 4 ans de son fils Pharell, qui a bien grandi

Aujourd'hui devenue une influenceuse renommée, Aurélie Van Daelen partage quotidiennement ses instants de vie avec ses 723 000 abonnés. Devenue maman en 2016, l'ancienne candidate de Secret Story a parcouru bien du chemin ces dernières années. Mais elle n'est pas la seule... En effet, son fils Pharell a bien grandi et fêtait, le 3 janvier 2020, son quatrième anniversaire. L'occasion pour la maman d'organiser une jolie fête pour son bout de chou.

Sur Instagram, Aurélie Van Daelen a dévoilé les photos et vidéos de l'anniversaire de Pharell. Sur le thème du basket-ball, les nombreux fans de la jeune femme ont pu découvrir un décor très sportif réalisé à l'aide plusieurs agences mentionnées par l'ex-candidate de télé-réalité. Petits ballons, clémentines, muffins, bonbons, gâteaux soigneusement personnalisés et cadre affichant tous les plus grands joueurs de basket... tout y était ! Le petit Pharell aurait-il déjà une passion dévorante pour le sport américain ?

Toujours est-il que le petit garçon semble s'être tellement bien amusé qu'il a fini la journée épuisé, dans le même lit que sa maman. L'un à côté de l'autre, on peut les apercevoir se tenant tendrement la main au milieu de nombreux coussins et couvertures en laine. En légende, Aurélie Van Daelen écrit : "C'était un jour parfait ! Merci à nos amis et à la famille pour cette merveilleuse journée et merci à vous pour tous vos gentils petits messages pour Pharell !"