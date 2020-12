Aya Nakamura trompée par son compagnon, avec une amie ? Réponse cash à l'odieuse rumeur

Encore une fois, Aya Nakamura et son homme préfèrent ignorer les mauvaises langues. Lors d'un entretien au Parisien le 11 novembre dernier, elle expliquait ne pas prêter attention aux fans un peu trop déçus qu'elle soit prise. "Je ne calcule pas tous les mecs qui ont la rage, d'autant que cela fait longtemps qu'on est ensemble. Et puis lui aussi, il a la cote, je ne pense pas aux meufs dégoûtées. Je pense juste à nous deux, le reste on s'en fout", confiait l'interprète de Doudou. Ensemble, ils ont l'air de bien se compléter : "On n'a pas besoin de tout expliquer, on comprend réciproquement nos nuits passées au studio à enregistrer." De quoi rêver de toute une vie d'amour et de tubes.