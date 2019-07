Bella Hadid : Pour une danse torride, elle choisit un maillot (très) échancré

Actuellement à Mykonos, Bella Hadid et Gigi ont fêté les 34 ans de leur demi-soeur Alana le 27 juillet 2019. Pour lui faire honneur, les deux soeurs ont effectué une danse torride devant la piscine. Alana a partagé leur chorégraphie dans sa story. Elle a commenté : "Je vous aime mes poules mouillées !" Très proches de leurs deux demi-soeurs (Alana et Marielle, nées de l'union entre Mohammed Hadid et Mary Butler), les mannequins Victoria's Secret semblent savourer pleinement ce séjour familial.

Le dernier coup de coeur mode de Bella

Bronzée et toujours très sexy, Bella a également partagé par la même occasion son dernier coup de coeur mode : un maillot de bain flashy composé de nuances vertes, bleues et jaunes délicatement noué par une boucle dorée au niveau de la poitrine. Signé Louisa Ballou, ce maillot est disponible pour la modique somme de 450 euros sur le site Ssense. Pour accessoiriser sa tenue de plage, le mannequin IMG porte quelques bijoux dont une chaîne de corps qui souligne à merveille sa taille de guêpe.

Je n'ai pas toujours été très sûre de moi, mais aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets

Avec plus de 25 millions d'abonnés sur son compte Instagram, la soeur de Gigi Hadid est devenue une influenceuse mode à part entière. Interviewée en 2017 par le magazine ELLE, la chérie de The Weeknd avait dévoilé ce qui, selon elle, était le plus important pour être fraîche et rayonnante : "Douze heures de sommeil d'affilée." Simple mais apparemment efficace étant donné la mine superbe de l'égérie Dior.

Interrogée sur ses convictions en matière de féminisme, elle poursuivait : "Je me considère comme une féministe et, pour moi, c'est très important que chaque femme se sente forte, belle et bien dans sa peau. (...) Je n'ai pas toujours été très sûre de moi, mais aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets et je sais ce qui me met en valeur. Du coup, je me sens plus forte et je peux être qui je veux."