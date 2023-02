Bon plan XXL sur ces véhicules Barbie

Achetez cet accessoire de poupée méga camping-car de Barbie sur la Fnac pour 69,99 €

Les vacances sont enfin arrivées. Après une année de travail acharné, Barbie et ses amis s'accordent deux semaines de repos à la plage. Pour le voyage, rien de tel que le camping-car de Barbie. Rose du toit au roues bien sûr, il permet de transporter un maximum d'affaires sans se préoccuper de la taille de sa valise ! Et pas besoin non plus de s'interroger sur l'endroit où dormir, le camping-car est fait pour ça. Il est ainsi équipé d'un espace pour faire la cuisine et d'un coin salon avec une table et des chaises. Couverts, ustensiles, matériels de toilette et d'expédition, tout est inclus. Ce sont ainsi plus de 60 éléments qui sont à leur disposition. Le chien de Barbie est bien évidemment lui aussi de la partie. Clou du spectacle, une piscine et un toboggan accompagnent ce camping-car fou. Ils sont stockés sur le toit du véhicule. Il suffit de les retirer et de les installer sur le sol pour pouvoir faire trempette dès qu'elles le souhaitent. Ces vacances vont être mémorables !

3. Ce bateau Barbie est à moins de 37 €

Après l'air et la terre, il ne reste plus que l'eau. Voguer sur les flots en douceur ou à toute allure, votre enfant voudrait dans les deux cas découvrir cette expérience ou la répéter le plus vite possible. Il a la chance de ne pas avoir le mal de mer. Le bateau est en effet pour lui une source d'amusement perpétuel. Pouvoir voyager sur l'eau, c'est juste exceptionnel. Il souhaiterait vraiment que ses Barbie puissent connaître cette sensation. C'est qu'il s'en occupe vraiment bien. Répondez favorablement à sa requête avec ce bateau Barbie. Coup de chance, il est en plus en promo sur Amazon. Vous pourrez ainsi l'obtenir pour 36,88 € au lieu de 39,99 €. Une jolie réduction de 8 % s'offre donc à vous. Se procurer un véhicule Barbie pour moins de 37 €, c'est une aubaine.

Un bateau pour accueillir Barbie et ses amis