Bradley McIntosh (S Club 7) : Son jeune cousin est mort poignardé

Convié à se produire au Sunshine Festival, à Worcester au Royaume-Uni, le 25 août 2019, Bradley McIntosh a surpris ses fans en leur demandant une minute de silence. L'artiste, membre de l'ancien groupe S Club 7 ( de 1999 à 2003), avait perdu son cousin quelques heures plus tôt...

Comme le rapporte le journal The Sun, Andre Bent, cousin de Bradley McIntosh a été poignardé au petit matin à Maidstone, dans le Kent. Le jeune homme, qui n'avait que 21 ans, avait fêté l'anniversaire d'un ami et a été retrouvé mort près de la boîte de nuit Gallery Nightclub où le rappeur MoStack s'était produit un peu plus tôt. Il aurait été pris dans une bagarre au cours de laquelle quatre autres hommes ont été blessés, dont trois ont été emmenés dans un hôpital londonien, alors que le quatrième a été hospitalisé plus près.

Sur scène, Bradley McIntosh s'est montré très ému. "Je préfère être ici à jouer pour vous Worcester que de me morfondre à la maison. Mais, s'il vous plaît, faisons une minute de silence pour mon cousin", a-t-il déclaré à la foule. Interrogé par le Sun, l'oncle et agent du chanteur, Steve McIntosh, a déclaré : "Andre était un bon garçon, un jeune et gentil gars. Il étudiait à l'université, il était dans sa deuxième année et ne faisait pas partie d'un gang ou de quoi que ce soit. C'était simplement un bon gars avec un brillant avenir devant lui."

À la suite de cette bagarre, la police a mis quatre hommes en examen : Yussef Abdi Aweys (19 ans), Nathaniel Small (22 ans), Darien Thompson-Cox (21 ans) et Mohamed Abdurahman (23 ans). Ils doivent comparaître devant un juge mercredi 28 août.

Quant à Bradley McIntosh nul doute qu'il continuera à monter sur scène pour ses fans. Ces dernières années, le chanteur a participé à l'émission de télé-réalité Totally Boyband sur MTV et a pris part au groupe Upper Street. En 2008, il avait formé S Club 3 avec Jo O'Meara et Tina Barrett.