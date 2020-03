Brittany Snow (Pitch Perfect) : L'actrice s'est mariée à Tyler Stanaland

Il y a (encore) des heureuses nouvelles dans cette sordide actualité ! L'actrice Brittany Snow, vue dans Pitch Perfect, est une femme mariée. La star américaine de 34 ans a épousé son fiancé Tyler Stanaland, samedi 14 mars 2020.

Comme le rapporte le magazine People, Brittany Snow a donc dit "I do" lors d'une cérémonie intime organisée du côté de Malibu, en Californie. Malgré un temps assez maussade, le mariage avait lieu en extérieur. L'actrice était superbe dans une robe blanche à manches longues en dentelles et très échancrée sur la poitrine, signée du créateur Jonathan Simkhai. Quant à son mari, il avait opté pour un élégant costume noir et chemise blanche avec... une paire de Converse ! Les amoureux, qui avaient annoncé leurs fiançailles en janvier dernier, ont échangé leurs voeux et leurs alliances venant de chez Tacori devant leurs proches.

Peu avant son mariage, dont la gestion avait été confiée à la société Hello Gem Events, Brittany Snow avait confié à People vouloir un mariage "simple et sans chichis". Une décision prise en accord avec son chéri, surfeur et agent immobilier âgé de 30 ans. "Clairement, il y aura des tacos et d'autres nourritures du genre, l'idée c'est d'offrir de la bouffe réconfortante. Tout le monde devrait passer le meilleur moment possible à ce mariage, c'est ce qu'on essaye de mettre en place", ajoutait l'actrice, alias Chloe Beale dans la trilogie Pitch Perfect. Nul doute que la jolie comédienne, qui avait organisé une bachelorette party en février, avait convié ses copines Anna Kendrick, Anna Camp ou encore Chrissie Fit...

Côté carrière, Brittany Snow est attendue cette année au cinéma dans le film Hooking Up.

Toutes nos félicitations !