Cameron Diaz, rare déclaration d'amour à Benji Madden : "Il est le plus génial"

Fait suffisamment rare pour être souligné : Cameron Diaz a évoqué son mariage avec Benji Madden dans une nouvelle interview accordée au magazine InStyle, le 6 août 2019. L'occasion pour l'actrice américaine de 47 ans de revenir sur sa décision de se marier avec le guitariste de 40 ans. Elle dresse une sorte de bilan, après quatre ans de vie commune.

"Me marier avec lui est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon mari est le meilleur. Il est le plus génial des êtres humains, et il est un super partenaire", a confié la comédienne, peu avare en compliments lorsqu'il s'agit de parler de son compagnon. "Le mariage est certainement difficile, et c'est beaucoup de travail. Vous avez besoin de quelqu'un prêt à faire ce travail avec vous, parce qu'il n'y a pas de 60/40 qui tienne dans le mariage. C'est 50/50, point. Tout le temps."