Capucine Anav blessée et avec une minerve : un chroniqueur de C8 à la rescousse !

Coup dur pour Capucine Anav... L'ancienne candidate de télé-réalité, révélée lors de la sixième saison de Secret Story en 2012, souffre le martyre. En story sur Instagram, mardi 8 juin 2021, la jolie brunette a partagé sa douleur avec ses plus d'1,3 millions de followers.

Face caméra, la comédienne et productrice s'affiche avec autour du cou un coussin compact à mémoire de forme qui maintient ses cervicales. Fidèle à elle-même, la jeune femme garde le sourire et raconte avoir opté pour un tel objet à cause d'un mal qui la ronge. "Je peux vous dire que la trentaine fait mal, aussi bien mentalement que physiquement !", s'amuse d'abord l'amoureuse du charmant Victor qui a célébré son trentième anniversaire le 22 avril dernier.

Et d'expliquer pourquoi elle porte un tel coussin : "Je me suis bloqué le dos donc en attendant une minerve, j'ai pris les trucs, vous savez, pour dormir dans l'avion. On fait avec les moyens du bord." Une solution improvisée qui n'a pas duré bien longtemps puisque dans l'après-midi, son ami Antoni Ruiz, son ex-collègue de chez NRJ12 qui travaille aujourd'hui comme chroniqueur sur C8 dans William à midi, est venu à sa rescousse. Le jeune homme a apporté le Graal à Capucine Anav, une vraie minerve.

Mais d'abord, il a une mission. "Il va falloir que tu m'aides à m'attacher les cheveux", lance l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Et Antoni Ruiz, cet "ami fabuleux", de s'amuser de la situation, se comparant à une "auxiliaire de vie". De son côté, l'amoureuse de Victor n'a pas envie de rigoler... "Ne me fais pas rire, j'ai trop mal", lâche-t-elle.

Après plusieurs heures de souffrance, Capucine Anav s'est résolue à consulter un ostéopathe, et pas des moindres. La jeune femme a été soignée par Gabriel Koskas, dont le cabinet est situé dans le 17e arrondissement de Paris et qui est connu pour avoir déjà soigné plusieurs stars à l'instar de Michèle Laroque, Jeff Panacloc, Agathe Auproux, Héloïse Martin, Maeva Coucke, Rachel Legrain-Trapani, Ayem Nour ou encore Vitaa. D'après une story faite depuis un ascenseur, Capucine Anav est sortie du cabinet sans minerve... et c'est une bonne nouvelle !