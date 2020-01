Caroline de Maigret : Ses mots doux à son chéri Yarol Poupaud et leur fils Anton

"Elle ne suit pas la mode, elle est une référence mode", écrit Madame Figaro au sujet de Caroline de Maigret. Elle est également la compagne amoureuse du musicien Yarol Poupaud et la maman comblée d'un garçon, Anton. Le mannequin de 44 ans, "persuadée d'en avoir toujours 32", parle de sa famille dans une nouvelle interview.

Caroline de Maigret est la star du nouveau numéro de Madame Figaro. Dans une rubrique intitulée "Carnet Intime", elle donne un contexte à plusieurs photos de sa vie. Commentant une image de son compagnon Yarol Poupaud et elle, l'ambassadrice de la maison Chanel explique : "Notre histoire d'amour a commencé il y a quinze ans, dans une salle de concert. Un ami m'avait emmenée le voir jouer, et je retrouvais dans sa musique tout ce que j'aimais. Nous sommes tombés amoureux quelques mois plus tard, et on ne s'est pas quittés depuis."

Caroline de Maigret a également un mot pour leur fils, Anton : "Je tenais à ce qu'il porte un prénom polonais, en souvenir de mon grand-père maternel, Michel Poniatowski. Anton a aujourd'hui 13 ans, et il défie toutes les lois de l'adolescence torturée en étant affectueux et bien dans ses baskets. Nous sommes proches, et je suis une mère très protectrice."

Caroline de Maigret a publié sur Instagram la photo de sa couverture de Madame Figaro, ainsi que deux clichés de sa série photo signée Luc Braquet.

