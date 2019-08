Cassie : La chanteuse, enceinte, s'est fiancée à Alex Fine

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour la chanteuse Cassie. Alors qu'elle a récemment annoncé être enceinte de son premier enfant, elle vient de révéler ses fiançailles avec le bel Alex Fine. La star américaine de 33 ans a posté des photos et vidéos sur Instagram.

Sur son compte suivi par 6,4 millions d'abonnés, l'interprète des tubes Me & U et Long Way 2 Go a dévoilé une jolie vidéo sur laquelle on peut voir son amoureux, le coach sportif de 26 ans Alex Fine, préparer tout un décor pour lui demander sa main. Une mise en scène organisée au ranch Compton Cowboys en Californie, au coucher du soleil, avec une arche sur laquelle on peut voir leurs initiales. "Désormais le jour préféré de ma vie ! #MrsFine 8.24", a écrit Cassie en légende d'une photo d'elle et de son chéri. Les fiançailles du couple ont donc eu lieu en réalité le samedi 24 août 2019.

De son côté, le séduisant Alex Fine a écrit, lui aussi sur Instagram : "Ce moment restera à tout jamais particulier pour moi. Je vais épouser ma meilleure amie dans tout l'univers. Qu'est-ce que je suis chanceux !"

Cassie, qui a rompu avec le chanteur et homme d'affaires P. Diddy en octobre dernier après onze années de relation amoureuse, va donc épouser le père de son futur bébé. La star a révélé en juin qu'elle était enceinte de son premier enfant. "Impatiente de rencontrer notre petite fille. Je t'aime pour toujours", écriait-elle sur Instagram où elle a d'ores et déjà posté des photos de son baby bump. Sur un petit nuage, Alex Fine écrivait de son côté : "Je vous aime toutes les deux à l'infini et au-delà."