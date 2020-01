Caterina Murino : Mariage, bébé, son combat contre l'excision... elle se confie

Depuis son rôle dans l'un des "James Bond" les plus cultes, Caterina Murino connaît une belle carrière, et celle-ci se déroule en France depuis 2003. Nous avons donc rencontré l'actrice, qui s'est confiée sur sa vie en France, ses envies de mariage, de bébé et son combat contre l'excision.

