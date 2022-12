Ces 3 poupées Rainbow High sont à prix réduit pour Noël

1. Promo très attractive de 21 % pour cette poupée mannequin Rainbow High Mila Berrymore

En ce qui concerne les poupées, les enfants ont plus été habitués aux princesses, sirènes et autres personnages qui font rêver. Elles peuvent emmener l'imagination vers des mondes merveilleux certes, mais on ne peut pas vraiment s'y identifier ? C'est pour cela qu'il est aussi important d'avoir dès le plus jeune âge des poupées qui leur ressemblent. C'est le cas des Rainbow High, bien ancrées en 2022. Grâce à elles, vos petits se diront que tout est possible pour eux puisque des poupées comme eux vivent de folles aventures. C'est le cas notamment avec ce modèle Mila Berrymore, en super promo sur Amazon. Oubliez-les 31,45 € initiaux, il ne vous coûtera plus que 39,99 €. Une réduction de 21 % pile à temps pour Noël. Ne passez pas à côté !

Une poupée photographe fan de bordeau

Milla Berrymore, élève de Rainbow High, a décroché une très belle opportunité. Elle doit shooter une campagne de mode pour un grand créateur. C'est une opportunité dont elle rêve depuis qu'elle s'est prise de passion enfant pour la photographie. Mais pour un tel événement professionnel, il lui faut une tenue d'enfer. Deux choix s'offrent à elle. Le premier est un look rock et grunge ultra en vogue. Il adopte en plus la tendance phare de l'hiver, le monochrome. Il se compose ainsi d'une veste en simili-cuir sans manche bordeau et d'une jupe plissée assortie. On croirait presque une robe. Sexy, les manches du top noir se parent de résille et les collants en dentelle siglé du "R" de l'école. Des bottes, elles aussi bordeaux, à talons, complètent l'ensemble. Les clous ajoutent une touche rock indéniable.