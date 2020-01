Channing Tatum clashe une fan qui compare sa chérie Jessie J à son ex Jenna

Jessie J a eu droit à la plus belle déclaration d'amour possible de son chéri Channing Tatum. Après une rupture d'un mois, les deux amoureux ont finalement remis le couvert. E!News révélait d'ailleurs le 22 janvier 2020 que Channing et Jessie avaient "passé quelques semaines séparés, mais ils se sont finalement rendu compte qu'ils tenaient trop l'un à l'autre" (leur relation s'étaient terminée parce que Channing habite à Los Angeles avec sa fille Everly et Jessie habite au Royaume-Uni).

Jenna VS Jessie, le battle

Mais pas facile de sortir avec un père célibataire, surtout quand l'on est sans cesse comparée à l'ex de son chéri. Confrontée aux commentaires désobligeants des fans de Channing lui rappelant que sa place était auprès de la mère de sa fille, Jenna Dewan, l'acteur de 39 ans a remis en place comme il se doit une internaute se permettant de juger sa relation avec Jessie J. Après avoir posté une photo où on l'aperçoit avec sa chérie Jessie J, une fan s'est ainsi permise de dire à Channing :"Jenna était mieux avec toi".

Tel un preux chevalier souhaitant défendre sa courtisane, Channing a répondu avec une élégance déconcertante :"Dégagez de ma page. Personne ne veut de vous ici. Surtout pas moi. Et aucune personne n'est plus belle et plus magnifique à regarder, aussi bien physiquement qu'en tant qu'être humain que Jess. Et oui, ça inclut mon ex. Désolé pour votre opinion. (...) Je vais profiter de ma soirée avec ma belle chérie et me blottir dans son beau coeur. bye." Il n'y qu'une chose à dire... Quel homme !

Jessie et Channing ont officialisé leurs retrouvailles en posant ensemble le 24 janvier 2020 lors d'une soirée qui s'est tenue à Los Angeles.

Parents d'Everly, Channing Tatum et Jenna Dewan se sont séparés en avril 2018. De son côté, Jenna est enceinte et attend actuellement un enfant avec son nouveau petit ami Steve Kazee.