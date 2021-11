Charles Pasqua : Son grand amour Jeanne, décédée 1 an après la mort de leur fils

Figure du RPR et du gaullisme, Charles Pasqua était dans l'actualité ce 21 novembre 2021 après les violentes attaques du député UDI Jean-Christophe Lagarde à l'encontre de l'essayiste presque candidat Eric Zemmour. Ainsi, il fustigeait le fait que le polémiste se réclame dans la lignée de l'ancien ministre et résistant, estimant que ce dernier lui "tirerait une balle dans la tête". Une personnalité politique qui a disparu en 2015, peu après son fils unique Pierre-Philippe et quelques mois avant son grand amour, sa femme Jeanne Joly.

Alors qu'il n'a que 20 ans, Charles Pasqua épouse Jeanne Joly, d'origine québécoise. Résistant durant la Deuxième Guerre mondiale à seulement 15 ans, le jeune homme connaît la fragilité de la vie et n'hésite donc pas à dire oui à sa bien-aimée en 1947. Peu après, naît leur premier enfant, qui sera le seul, Pierre-Philippe. Il grandit avec l'ombre politique très imposante de son père qui sera ministre de l'Intérieur et "roi" des Hauts-de-Seine. C'est ainsi que celui qui a été agent immobilier a oscillé entre carrière dans le privé et dans la politique en militant un temps dans le mouvement Occident. La justice fera également parler de lui puisqu'il sera condamné condamné à plusieurs reprises dans des affaires mêlant milieux politiques et économiques, celle de la Sofremi ou encore du GEC-Alsthom.

La mort de leur fils des suites d'une longue maladie en février 2015 survient alors qu'il a 67 ans. Une information annoncée par Paris Match : "Nicolas Sarkozy a annoncé la nouvelle mercredi soir, devant la commission exécutive de l'UMP. Charles Pasqua, aujourd'hui âgé de 87 ans, fut un des parrains politiques de l'ex-chef de l'Etat." Après son décès, s'enchaînent à quelques mois près deux de son père au mois de juin des suites d'un arrêt cardiaque, puis de sa mère Jeanne. Elle a en effet donné son dernier souffle un an après son dernier enfant, le 7 février 2016. Au clan Pasqua survivent notamment les deux enfants de Pierre-Philippe, Philippe et Alexandre.