Charlie Bruneau (En Famille) va se marier : premiers indices sur sa robe divine

Les téléspectateurs la suivent depuis des années sur M6, dans la mini-série En Famille. Si Roxane Le Kervellec a connu les complications de l'amour à distance, pour Charlie Bruneau, son interprète, les choses sont nettement plus simples. La comédienne de 39 ans a les yeux qui brillent d'amour à la simple évocation de l'homme de sa vie, et pour cause ! En couple avec le réalisateur Jean-Baptiste Pouilloux, elle a prévu de l'épouser l'année prochaine. "C'est juste la bonne personne, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Public. C'est avec cette personne-là que j'ai envie de me marier."

Il m'est arrivé d'en faire quand j'étais costumière

Elle avait failli passer le cap par le passé mais s'était finalement rétractée. Actuellement, Charlie Bruneau est perdue dans les préparatifs de la cérémonie... d'autant qu'elle a prévu de s'occuper de l'une des pièces les plus importantes de son jour J. Son projet ? La robe qu'elle enfilera avant de dire "oui" à son partenaire ! "Il m'est arrivé d'en faire quand j'étais costumière, explique-t-elle. Je ne la fabriquerai peut-être pas moi-même mais je la dessinerai. Elle sera blanche, mais c'est tout ce que je peux vous dire." On a hâte de découvrir le fruit de ce dur labeur.

Charlie Bruneau : Comment a-t-elle rencontré son futur époux ?

Charlie Bruneau et Jean-Baptiste Pouilloux se sont rencontrés il y a sept ans sur le tournage d'En Famille. Et pour cause, au tout début du projet, c'est lui qui était aux commandes ! "On a deux projets de films ensemble, je travaillerai avec lui, c'est sûr", poursuit-elle. En juin 2019, elle était à l'affiche de Beaux-parents aux côtés de Josiane Balasko et Didier Bourdon. Elle a également intégré la distribution de la série Philharmonia, diffusée sur France 2. Comme quoi, entre elle et le petit écran, c'est jusqu'à ce que la mort les sépare...

Retrouvez l'interview intégrale de Charlie Bruneau dans le magazine Public, numéro 854, du 22 novembre 2019.