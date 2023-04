Charlotte Méritan (Ça peut vous arriver) en couple depuis plus de 10 ans : photos avec son chéri, un mystérieux brun

Depuis 2016, Charlotte Méritan fait partie de l'équipe de Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. Elle a ainsi connu l'époque où le programme était seulement diffusé sur les ondes de RTL et a vécu le grand chamboulement lorsque la chaîne M6 a décidé de filmer le rendez-vous quotidien et de le diffuser tous les matins. En tant que journaliste de la bande, Charlotte Méritan est chargée de mener l'enquête sur les différents cas juridiques que rencontrent des auditeurs arnaqués. Mais une fois les caméras et les micros coupés, la jolie brune est une amoureuse transie qui prend soin de son couple. Sur son compte Instagram, elle poste d'ailleurs très régulièrement des photos d'elle et de son compagnon.

Si Charlotte Méritan se veut discrète à l'écran et dans les médias, son compte Instagram semble en revanche lui servir de journal intime. Travail, voyage, amis, famille, amoureux... La jeune femme n'hésite jamais à poster des photos mettant en scène les petits instants de son quotidien. En couple depuis plus de dix ans avec le même homme, la jeune journaliste s'affiche plus heureuse que jamais dans les bras de son bien-aimé. Entre deux enquêtes, les tourtereaux adorent voyager. Belgique, Italie, Liban, États-Unis... Le couple ne se refuse rien ! Chaque fois ou presque, Charlotte Méritan prend soin de prendre une photo d'elle et son chéri lors de leurs folles escapades. En légende, elle ne s'épanche pas particulièrement et se contente souvent de commenter le voyage en question ou d'ajouter un petit coeur à l'intention de son compagnon.