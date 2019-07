Chelsea Clinton maman pour la troisième fois !

Lundi 22 juillet 2019, Chelsea Clinton, 39 ans, a annoncé la naissance de son troisième enfant. La fille de Bill et Hillary Clinton a accouché le jour-même et écrit dans un tweet : "Ce matin nous avons accueilli notre fils, Jasper Clinton Mezvinsky. Nous sommes débordés d'amour et de gratitude. Nous avons hâte de le présenter à son grand frère et sa grande soeur."

Marc Mezvinsky, directeur d'un fonds d'investissement, et Chelsea Clinton, activiste et auteure, se sont mariés en 2010. Ils sont déjà les parents de Charlotte (4 ans) et Aidan (3 ans). Hillary Clinton a bien évidemment retweeté le message de sa fille pour faire part de sa joie avec ses abonnés et a commenté : "Je partage avec vous cette nouvelle heureuse. Bill et moi sommes ravis !"

C'est déjà sur Twitter que Chelsea Clinton avait annoncé cette troisième grossesse en janvier. L'ancienne First Daughter des Etats-Unis écrivait alors : "Marc et moi avons adoré voir Charlotte devenir une incroyable grande soeur et nous sommes ravis de voir Aidan devenir un grand frère ! Nous avons hâte de son arrivée cet été."

Après avoir grandi devant le monde entier durant les deux mandats de son père, Chelsea Clinton a étudié dans les meilleures universités américaines et est titulaire d'un doctorat en philosophie. De 2010 à 2014, elle a été correspondante spéciale pour la chaîne NBC NEWS. Elle s'est très investie dans la campagne présidentielle de sa mère en 2016. Chelsea Clinton travaille également pour les associations familiales : la Clinton Foundation et la Clinton Global Initiative.