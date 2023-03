Christophe Dechavanne "très très amoureux" : un plan drague glauque pour conquérir l'élue de son coeur

On a tous au moins une fois mis en place des stratagèmes et rusé des meilleurs tours pour tenter de séduire une personne. Ce serait mentir que de dire le contraire. Même Christophe Dechavanne est concerné. L'animateur télé, acolyte de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque ! diffusée sur France le samedi soir, était l'invité du podcast InPower animé par l'influenceuse Louise Aubery et disponible sur Spotify. Au cours de leur discussion, Christophe Dechavanne a évoqué sa carrière sur le petit écran, ses échecs mais aussi ses réussites, parmi lesquelles ses enfants, Pauline, née en 1987, Paul-Henri en 1990 et la petite dernière Ninon, en 1998.

Loin d'être taiseux et avare en confidences, Christophe Dechavanne a également évoqué sa vie amoureuse. Celle de sa jeunesse, évidemment. A l'époque, la future star de télé est âgée d'une vingtaine d'années et n'a encore aucune idée du parcours qui l'attend dans le monde du PAF. Loin des Patrice Carmouze et autre Laurence Boccolini qu'il a pu côtoyer au cours de sa carrière, Christophe Dechavanne tente d'apprivoiser ses talents en prenant des cours de dessin. S'ils ne l'ont pas aidé dans sa quête professionnelle, ils lui ont en revanche filé un sacré coup de pouce dans sa vie amoureuse.

Pas vraiment assidu, Christophe Dechavanne n'y a pas beaucoup mis les pieds mais il l'admet, ces cours ne lui ont pas été complètement inutiles : "Le dessin, (...) c'est à peine si j'y suis allé ! Ça m'a permis de rencontrer une fille dont je suis tombé très amoureux." Si les premières secondes du récit font envisager le meilleur, l'histoire ne s'est pas terminée comme on l'imagine : cette conquête, en couple, avait quitté son compagnon avant de finalement se remettre avec lui. "Ce qui m'a rendu très très malheureux" a précisé Christophe Dechavanne. Il n'a donc rien trouvé de mieux que de sortir avec... sa soeur, "pour la voir, pour pouvoir voir celle dont j'étais amoureux." Il a apparemment bien fait : "Finalement, je suis restée 5 ans avec sa soeur. Ce n'est pas pas cool. Il y a eu une histoire d'amour (...) j'étais un peu coeur fragile, un coeur d'artichaut."

Christophe Dechavanne fraîchement célibataire

S'il n'indique pas être arrivé à ses fins après avoir conquis le coeur de la soeur de sa douce, Christophe Dechavanne est passé à autre chose. Il n'est certes plus avec les mamans de ses enfants mais cela ne l'empêche pas de vivre une vie amoureuse plutôt épanouie. Enfin a priori jusqu'à il y a encore quelques mois puisque comme il l'avait fait savoir sur le plateau de Quelle époque !, il est de nouveau un coeur à prendre. Sa relation avec Elena, soeur de Marina Foïs, est terminée. Reste à savoir si Elena était celle qu'il souhaitait avoir dans ses filets...