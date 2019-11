Clio Pajczer au naturel et décomplexée : elle assume sa "peau moins lisse"

Il n'est pas toujours facile de se dévoiler tel que l'on est. Clio Pajczer a eu ce courage il y a peu sur Instagram. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a décidé de se révéler au naturel auprès de ses nombreux followers. Une manière pour elle de faire passer un message sur les dangers des réseaux sociaux. "Les réseaux sociaux peuvent parfois être démoralisants !, entame-t-elle son long texte. Bien souvent, nous mettons en avant la meilleure version de nous-mêmes, et ça, quelle que soit notre activité. La réalité est un peu différente, la peau est moins lisse, les postures de yoga sont prises pile au bon moment (avant de se rétamer au sol !), bref, vous comprenez mon message..."

Car oui, Clio Pajczer rappelle qu'il existe un logiciel magique permettant d'apparaître sous son meilleur jour et en toute circonstance : il s'agit bien évidemment de Photoshop. "Le risque là-dedans est d'oublier que toutes les personnes derrière les fabuleux Instagram se lèvent aussi avec la tête dans le c** le matin." D'ailleurs, celle qui a épousé son chéri Aurélien en juillet dernier ne se cache pas d'user de cette méthode elle-même. Pour accompagner son post, elle a partagé un montage photo où elle est d'un côté au naturel et de l'autre très maquillée, sans la moindre imperfection.

Alors, où Clio Pajczer veut-elle en venir ? La jolie brune de 34 ans prône en réalité l'acceptation de soi. "Juste une chose... Souvenez-vous que vous êtes parfaits tels que vous êtes, avec ou sans maquillage, sportif ou professionnel des pieds en éventail sur le canapé ! Soyez LA personne que vous avez envie d'être et aimez-vous (ça commence là)." Un message de tolérance largement salué par ses admirateurs. "Merci Clio de rester vraie et de montrer et assumer la réalité", "Voilà pourquoi je te suis depuis tant d'années", "Je surlike la démarche", lit-on notamment.