Coco Rocha est enceinte de son troisième enfant : le sexe du bébé révélé

Contrairement à ses deux précédentes grossesses, durant lesquelles elle avait continué de voyager pour son métier, Coco Rocha profite cette fois-ci d'un congé prolongé à la maison et en famille. Un repos "forcé" qui lui laisse ainsi tout le temps nécessaire pour chercher un prénom original : "Pour Ioni et Iver, nous voulions que ce soit différent et quelque chose que les gens n'entendaient pas souvent, mais ce sont tous les deux des prénoms traditionnels, des gens s'appelaient comme ça il y a longtemps, a-t-elle expliqué à People. Donc nous voulons trouver quelque chose de tout aussi spécial." Plus que quatre mois pour se décider !