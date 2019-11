Cooper, fils d'Hugh Hefner, se marie avec Scarlett, une actrice d'Harry Potter

C'est discrètement que Cooper Hefner et Scarlett Byrne se sont unis le 4 novembre 2019 après quatre ans de fiançailles.

Sur une photo postée sur Instagram par l'actrice qui campe Pansy Parkinson dans la saga Harry Potter, on peut voir les deux tourtereaux devant le tribunal de Ventura County en Californie. Cooper porte un simple costume qu'il porte décontracté, sans cravate et premier bouton ouvert. Scarlett porte une robe blanche corsetée.

Sous cette photo qui respire le bonheur, l'actrice a écrit : "Cooper et moi sommes ravis de partager que nous sommes mariés légalement." Elle explique aussi qu'ils organiseraient également une cérémonie plus grande pour partager ces moments avec leurs amis et leurs familles.



De son côté, le fils et héritier du magnat Hugh Hefner a également partagé ces merveilleux instants en ligne en désignant Scarlett par le nom "Madame Hefner" et il a confirmé l'impatience du couple à organiser un nouveau mariage en grand. Il n'en fallait pas moins pour que cette dernière change son nom sur Instagram !

Cooper Hefner, 28 ans, est l'un des quatre fils de Hugh Hefner et il a commencé à travailler pour son père alors qu'il était encore à l'université. Il a quitté la société Playboy en avril dernier pour lancer son propre média, Hefner Media Corporation, et une plateforme de contenu numérique pour adultes. Scarlett, qui a également été vue dans le rôle de Noa dans The Vampires Diaries, a 29 ans. Ils sont en couple depuis six ans.