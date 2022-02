Cyril Hanouna adolescent : vidéo de l'animateur comme on ne l'avait jamais vu !

C'est une petite pépite qu'ont déniché les internautes sur Tik Tok. À savoir, une vidéo de Cyril Hanouna à une époque où il n'était pas du tout connu. Et pour cause, l'animateur était encore collégien ! Sur les images où il est reconnaissable, il apparaît bras dessus, bras dessous avec celle qui semble être "sa copine", comme le précise un commentaire sur la vidéo.

Très chevelu et les sourcils broussailleux, il répond aux questions d'un journaliste sur le principe de laïcité à l'école et sur le fait qu'il ne soit pas autorisé à afficher des signes d'appartenance à une religion. Si c'est la jeune fille qui prend le plus la parole, Cyril Hanouna laisse tout de même entendre de manière nonchalante, en mâchant un chewing-gum, qu'il trouve cette notion "dépassée". Aucune indication ne précise de quand date cette archive mais il se pourrait qu'il s'agisse de la première apparition de la star de C8 à la télévision. Si l'on en croit les informations de Wikipédia, cette apparition aurait été filmée en 1989 pour Antenne 2, lorsqu'il n'avait que 15 ans.