Cyril Hanouna séparé d'Emilie : il évoque sa vie amoureuse dans Touche pas à mon poste

Cyril Hanouna et sa bande n'arrête pas de faire des confidences sur leurs vies privées. Après Benjamin Castaldi et son mariage avec Flavie Flament, Matthieu Delormeau et ses rencontres avec les stars, c'est cette fois-ci Cyril Hanouna qui a parlé d'un sujet très personnel : sa vie amoureuse !

Ce vendredi 15 octobre 2021, dans Touche pas à mon poste, le papa de Lino et Bianca (9 et 10 ans), qu'il a eus avec son ancienne compagne Emilie, a avoué être toujours célibataire. Mais si Cyril Hanouna est bel et bien à coeur à prendre, il ne semble pas intéressé par le fait de se mettre en couple. "Je suis trop dans le travail", a confié l'animateur de 47 ans. Submergé par les questions de ses chroniqueurs, qui souhaitait connaître ce qu'il recherche ou non chez une femme, il a simplement répondu : "Je ne suis pas là dedans. Arrêtez". Et son ami Guillaume Genton, avec qui il a passé l'été, de souligner : "Cyril est obsédé par le travail. C'est un Stakhanovite. Je l'ai sollicité à de nombreuses reprises et il m'a dit qu'il préféré travail sur la grille de la rentrée".

De 2003 à 2019, Cyril Hanouna filait le parfait amour avec Emilie, la mère de ses enfants qu'il a rencontrée à la radio. Celle qui est désormais professeure des écoles s'est séparée de l'animateur après seize ans de vie commune. Et s'il n'évoque jamais les femmes de sa vie, Cyril Hanouna a expliqué la raison sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Par respect pour les personnes qui ont été avec moi, je reste célibataire au moins pendant deux ans". Une drôle de décision qui a fait bondir Matthieu Delormeau : "Vous devez être le célibataire le plus en vue : jeune, beau, qui a une émission télé..." Et Cyril Hanouna de rétorquer, sur le ton de l'humour. "Je rappelle la phrase que je dis toujours : 'Je n'ai pas de zizi'". Un mantra qui semble aider le présentateur à rester concentrer sur son travail.