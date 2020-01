Danny Masterson : Accusé de viol, il empoisonne les chiens de sa victime

Alors qu'on croyait que l'affaire ne pouvait pas être plus sordide, les ennuis se poursuivent pour Danny Masterson. L'acteur connu pour son rôle de Hyde dans That 70's Show et, plus récemment, The Ranch est accusé d'avoir essayé d'empoisonner le chien d'une de ses accusatrices.

Petit rappel des faits. Accusé de viol au début des années 2000 par quatre femmes – et dont la parole a été entendue juste avant le mouvement #MeToo, en mars 2017 –, il avait été visé par une nouvelle plainte pour harcèlement et atteinte à la vie privée. Fervent membre de l'Église de scientologie, il avait été protégé par l'institution.

L'une des accusatrices, Chrissie Carnell-Bixler, ancien membre de la Scientologie, se dit intimidée par l'Église elle-même. Son mari, Cedric Bixler-Zavala, frontman du groupe The Mars Volta, a publié une photo bien dérangeante sur son compte Instagram.

On y voit de la viande crue et d'étranges carrés bleu-vert. "Je suis chez le vétérinaire avec un autre animal blessé. C'est ce que j'ai trouvé devant et derrière ma maison. C'est ce que fait la Scientologie quand vous parlez des prédateurs qu'elle protège." Sur la seconde photo, on peut voir de la mort-aux-rats ressemblant étrangement aux carrés précédents.