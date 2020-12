Daphné Bürki est séparée de Gunther Love, "depuis un bon moment"

Interviewée en mai 2020 juste après le confinement, Daphné avait révélé qu'elle ne vivait plus avec son compagnon sans pour autant évoquer une potentielle rupture avec son fiancé. "J'ai déménagé il y a un an et je vis avec mes deux filles, Hedda et Suzanne. (...) ça a été un vrai bonheur d'être avec elles" avait-elle confié à Télé 7 Jours. Quelques semaines plus tôt, Gunther love était même venu à son secours lorsqu'elle s'était faite traiter de "bourgeoise" par un internaute sur les réseaux sociaux. "T'as raison mon gars, diffuse de la merde. On en a bien besoin en ce moment. Et c'est pas bourgeois. C'est Showbiz" avait-il rétorqué à l'abonné.

Si l'animatrice a désormais officialisé sa rupture, ce n'est pour le moment pas le cas de Gunther Love. Le 25 décembre 2020, l'artiste a quant à lui posté un cliché seul en train de se servir une prestigieuse bouteille de Ruinart...