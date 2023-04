Décès tragique d'une jeune volleyeuse de 18 ans après une terrible chute d'un hôtel

C'est une nouvelle qui a plongé le monde du volley-ball dans l'émoi le plus total. Âgée seulement de 18 ans, Julia Ituma vient de perdre la vie, comme on l'a appris ce jeudi 13 avril. Un drame qui s'est déroulée en Turquie et plus précisément dans un hôtel de la ville d'Istanbul, où la jeune femme se trouvait avec son équipe d'Igor Gorgonzola Novare, un club situé dans le nord du pays et qui affrontait les Turques d'Eczacibas dans un match de demi-finale de Ligue des champions.

Considérée par beaucoup comme l'un des plus grands espoirs du volley-ball italien, Julia Ituma a donc perdu la vie après une terrible chute, comme l'a annoncé son club. D'après les médias turcs, qui relayent les informations de la police locale, la sportive aurait chuté du sixième étage de sa chambre d'hôtel. Une enquête a rapidement été ouverte par les autorités locales afin de connaître les causes du décès de la volleyeuse. Le corps de cette dernière a été transporté à l'institut médico-légal de la ville d'Istanbul.

D'après le quotidien turc Daily Sabah, le corps inanimé de Julia Ituma a été retrouvé jeudi matin, aux alentours de 5h30, quelques heures seulement après la cuisante défaite de son équipe 3 à 0 en Ligue des champions. Sur les images des caméras de surveillance de l'hôtel, on peut voir la jeune fille, originaire du Nigeria et née à Milan, retournée dans sa chambre d'hôtel vers 23 heures après un long appel téléphonique. Selon nos confrères, elle avait l'air troublée au moment de son coup de téléphone. Si l'on en croit le média turc Hurriyet, la thèse du suicide n'est pour l'heure pas écartée par les enquêteurs et les images des caméras de surveillance pourraient avoir leur importance.

La tragédie s'est produite aux premières heures de la journée et la police turque enquête sur les circonstances de l'incident

C'est donc son club de Novare qui a annoncé le décès de Julia Ituma sur ses réseaux sociaux ce 13 avril. "L'Igor Volley annonce avec beaucoup de tristesse et d'émotion le décès prématuré de la joueuse de volley-ball italienne Julia Ituma. La tragédie s'est produite aux premières heures de la journée et la police turque enquête sur les circonstances de l'incident. L'Igor volley-ball souhaite exprimer ses condoléances et s'associer à la douleur de la famille et aux proches de Julia. Le club et tous ses membres, affligés par cette perte, garderont un silence respectueux sur cette affaire en attendant les résultats de l'enquête", a déclaré le club, dont tous les membres doivent être particulièrement touchés par la terrible nouvelle.