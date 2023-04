Delphine Jubillar : Des éléments intrigants sur son amant et son mari Cédric, l'enquête relancée ?

Plus de deux ans que Delphine Jubillar a disparu. Depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'infirmière n'a plus donné signe de vie. Malgré des battues, d'importantes recherches et une enquête en cours, rien n'a permis de la retrouver. Principal suspect de l'affaire : Cédric Jubillar, le mari. Ce dernier a d'ailleurs été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses, en banlieue toulousaine, en juin 2021 et ne cesse de clamer son innocence. Ses sept demandes de remise en liberté ont d'ailleurs été rejetées par les juges, par souci de "préservation des indices, de protection des témoins et de risque de trouble à l'ordre public."

Mais de nouveaux éléments ont permis d'apporter un peu de nouveau dans les recherches. Le site 100% Radio a fait part des dernières avancées et des faits troublants qui en sont ressortis. Les premiers concernent Cédric Jubillar. Les enquêteurs se sont intéressés au téléphone du principal suspect et à l'activité enregistrée la nuit de la disparition de Delphine Jubillar. En croisant les données de son smartphone et de celui de son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, un constat "édifiant" a été réalisé. Il a non seulement été constaté que le téléphone de Delphine n'avait a priori jamais quitté le domicile familial mais avait aussi borné à au moins trois reprises : une première fois à 22h58 pour envoyer un message à son amant, puis vers 1h du matin et à 6h52. Une dernière activité peut-être prêtée à Cédric Jubillar dont le "téléphone est resté inactif pile entre 6h51 et 6h54, alors que l'appareil de son épouse est déverrouillé à 6h52."

L'amant n'est pas mis hors de cause pour autant. D'après les analyses du système domotique de son domicile et de celui de sa compagne, des mouvements ont été constatés la nuit de la disparition. La porte d'entrée s'est "ouverte et refermée à 20h08" et "à nouveau à 22h11 et 5h40." La porte donnant sur le garage a été manipulée et ouverte "à 5h13" prouvant qu'une personne était bien présente. Selon une source proche du dossier à 100% Radio, ces éléments ne sont pas anodins et pourraient indiquer l'implication de l'amant dans la disparition de Delphine Jubillar. Cette dernière aurait peut-être même fait le déplacement chez eux : "Qui d'autre aurait pu attirer Delphine à l'extérieur de son habitation ?" Voilà qui pourrait expliquer les mouvements suspects du véhicule de l'infirmière.

Ils se sont garés autrement

En février dernier, un voisin des Jubillar avait fait part de ses soupçons au Parisien concernant la position de la voiture de Delphine Jubillar. Selon lui, au petit matin de la disparition de l'infirmière, sa voiture n'était pas garée comme la veille : "La voiture de Delphine était garée à la seconde place en partant du haut, le capot vers moi, dans le sens de la montée." Le soir d'avant pourtant, le sens n'était pas le même : "Ma fille était sur le côté le temps que je manoeuvre, et je me dis : 'Ils m'ont collé ce coup-ci', et je voyais le siège auto (...) Avant, je ne voyais jamais le siège auto. Je me suis dit : 'C'est bizarre, ils se sont garés autrement.'" Cédric Jubillar avait fourni des explications, indiquant que "Delphine se garait toujours vers le haut quand elle revenait du travail et vers le bas quand elle revenait de l'école."

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.