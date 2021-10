Demain nous appartient : Un acteur phare accusé d'agression sexuelle et bientôt jugé

Un autre artiste fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Il s'agit cette fois d'Atmen Kelif, comédien star de Demain nous appartient. Nos confrères de Midi Libre révèlent ce lundi 11 octobre 2021 qu'une plainte a été déposée à son encontre par une jeune femme de 20 ans. Cette dernière l'accuse d'agression sexuelle.

D'après son témoignage, Atmen Kelif se serait montré très entreprenant envers elle en août 2020, dans un bar à Sète où a lieu le tournage de la série de TF1. Celui qui interprète le personnage de Bilel Beddiar aurait d'abord abordé la plaignante lorsqu'elle passait commande. "Il aurait été pressant, de plus en plus proche d'elle, alcoolisé, la couvrant de compliments, insistant pour lui payer son verre", rapporte Midi Libre. Atmen Kelif serait même allé jusqu'à l'attendre à la sortie des toilettes de l'établissement. Il lui "aurait demandé un câlin avant de lui attraper les bras, de la serrer fort et de l'embrasser sur la bouche de force".

L'acteur de 53 ans a réfuté ces accusations et ce serait défendu en assurant que la victime présumée était en réalité une fan de Demain nous appartient, désireuse d'en savoir plus sur le métier. Avec ses amies, elle aurait ensuite accepté de le suivre dans sa chambre d'hôtel pour finir la soirée. Atmen Kelif devra se tenir à sa version des faits lors de sa comparution au mois de novembre prochain devant le tribunal judiciaire de Montpellier où il sera jugé.

A noter qu'il ne s'agit pas des premiers déboires avec la justice que rencontre Atmen Kelif. En 2019 déjà, il était accusé par sa compagne Cindy Geney de violences conjugales.

Atmen Kelif reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.