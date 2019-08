Denis (L'amour est dans le pré 2009) présente son fils Théo

Difficile d'oublier Denis. Les téléspectateurs fans de L'amour est dans le pré ont encore en mémoire le candidat de la saison 4 qui avait été malmené par son ancienne prétendante Mélanie. Il n'avait donc pas trouvé son âme soeur lors du tournage de l'émission de M6, animée par Karine Le Marchand. Mais l'agriculteur a fini par rencontrer celle qui fait aujourd'hui battre son coeur. Une femme prénommée... Karine. Beau petit clin d'oeil au programme.

Ensemble, le couple qui s'est marié en 2012 a eu un petit garçon prénommé Théo. Un fils que Denis a présenté à l'occasion du tournage du dernier numéro de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Après avoir rappelé la saison à laquelle il a participé, le Vendéen est apparu au côté de l'adorable petit garçon. Ce dernier a rappelé son prénom et a précisé qu'il avait 8 ans.

En juin 2012, Denis s'était confié à nos confrères d'Ici Paris sur son bonheur. Nous avions donc appris que Karine lui avait envoyé une lettre. Séduit, il avait souhaité la rencontrer et le coup de coeur avait été immédiat. "Denis était le même garçon, nature et sensible, qui m'avait attendrie à la télévision", s'était souvenue l'infirmière. Très vite, cette dernière s'était installée chez l'ancien candidat de M6 et ils ont eu leur petite merveille.

"C'est un super bonheur, il est adorable", avait confié Denis. Il était également revenu sur sa relation chaotique avec sa prétendante de L'amour est dans le pré Mélanie : "J'avais vraiment craqué. J'ai mis quatre ou cinq mois à m'en remettre. Cette histoire a fait du mal à tout le monde, mais elle m'a rendu plus fort. J'ai mûri. Aujourd'hui, plus rien ne peut m'atteindre."