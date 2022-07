Desireless divorcée du père de sa fille : elle a retrouvé l'amour !

Desireless sera sur scène ce soir dans l'émission 300 choeurs chantent tubes d'un jour diffusée sur France 3 pour revisiter des morceaux iconiques comme "Les démons de minuit", "Born to be alive" ou encore "Porqué te vas". Beaucoup de chansons des années 80, une période glorieuse pour la chanteuse de 62 ans, qui a fait danser de nombreux français sur ses musiques comme Voyage, voyage et John.

Mais en parallèle de sa vie de star, Desireless, de son vrai nom Claudie Fritsch-Mentrop, est aussi maman d'une fille née de son ancienne relation avec un prénommé François. Depuis, aux dernières nouvelles, elle est en couple avec un certain Thierry . "On vit ensemble et c'est super (...) il aime ce que je fais, c'est-à-dire ma musique." avait-elle déclaré à son sujet en juin 2011 lors d'un entretien accordé au magazine Ici Paris.

"Complémentaires"

L'année suivante, l'actrice de Stars 80 décidait d'en dire un peu plus pour France Dimanche. "J'ai retrouvé ce plaisir et ce goût d'aimer avec Thierry, ancien imprimeur à Nice et d'origine corse. Nous sommes complémentaires, regardons ensemble dans la même direction, en partageant les bonheurs de la vie" s'était-elle confiée.

"Il n'hésite pas à me dire sa façon de voir les choses. Il aime ma musique, mais j'espère que c'est surtout moi qui l'intéresse !" avait-elle ajouté, alors qu'elle était interrogée sur ses projets musicaux. Elle avait également déclaré à l'époque s'être installée en dehors de la capitale en 1995 pour "fuir le monde du show-business". "Je n'en pouvais plus de tout ce stress que nous impose ce milieu" expliquait-elle.

Mais les nouvelles de Desireless se font plutôt rares. En 2018, elle publiait sur sa chaîne YouTube un documentaire intitulé Un autre espace, relatant son parcours de 2013 à 2017 à travers des interviews de proches et des images de sa vie quotidienne. Elle s'est également lancée dans l'écriture puisqu'elle a déjà publié deux livres autobiographiques ainsi qu'un manuel de méditation et de relaxation.