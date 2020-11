Dita Istrefi à l'hôpital : en larmes, elle partage un message inquiétant

Dita Istrefi a posté des stories bien mystérieuses sur Snapchat vendredi 20 novembre 2020. La jeune femme vue dans les émissions de télé-réalité 10 couples parfait et Les Princes et les Princesses de l'amour s'est filmée en train de fondre en larmes depuis sa chambre d'hôpital. "Je suis au bout de ma life", commente-t-elle. Et d'ajouter : "Je vous jure ce qui est en train de se passer là, je souhaite ça à personne..." Dita a également posté une image de son bras sous perfusion, de quoi fortement inquiéter sa communauté de plus de 500 000 followers.

Malheureusement, la jolie blonde n'apportera pas plus de précisions quant à cette hospitalisation soudaine, si ce n'est un dernier message énigmatique suggérant peut-être qu'elle souffre de dépression. "Ce que je vis depuis quelques mois est devenu juste trop difficile à gérer. Et c'est de pire en pire depuis quelques semaines. J'ai été forte, j'ai toujours gardé la tête haute mais arrive un moment où on décroche complètement. Il y a des choses qu'aucun humain sur cette terre ne doit accepter de vivre", a-t-elle confié. Dita indique en outre avoir "retiré toutes les personnes négatives" de sa vie pour s'occuper de sa santé. "Pour l'instant je ne souhaite plus répondre à personne. Merci de ne pas essayer de m'appeler, je ne répondrai pas", a-t-elle conclu.

Des nouvelles peu rassurantes alors que la candidate de télé-réalité avait déjà alarmé son entourage durant l'été en ne donnant plus aucun signe de vie. Sa mère avait finalement pris la parole pour rassurer, expliquant qu'elle n'avait simplement "plus de téléphone". Dita aurait tout de même rencontré de lourds problèmes personnels avec un ex-petit ami, qui aurait porté la main sur elle. Chose que la principale intéressée avouait alors à demi-mot sur Télé Star Play. "C'est vrai que ce n'était pas la joie, on se disputait beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini. On s'est trop pris la tête, on s'aimait passionnément... J'ai l'impression d'être toujours attirée par les hommes violents inconsciemment. Je l'aime encore et je ne veux pas lui manquer de respect. L'amour passionnel est parfois destructeur", déclarait-elle.