Dounia Coesens topless et pleine de boue : photo délirante avec une autre star

C'est l'été, les people sont donc en vacances. Sur les réseaux sociaux, c'est souvent la guerre pour mettre les plus belles photos qui séduiront les internautes. Dounia Coesens est entrée dans la compétition et on peut dire qu'elle a frappé très fort le 2 août 2020 !

Depuis 2019, l'actrice de 31 ans ne fait plus partie du casting de Plus belle la vie. Mais la jeune femme qui interprétait Johanna Marci est toujours restée proche de certain(e)s de ses ancien(ne)s collègues de travail. Pour preuve, Dounia Coesens est actuellement en vacances avec Pauline Bression (Emma dans la célèbre série de France 3). Et, afin de le faire savoir à ses abonnés, la belle comédienne a posté une photo torride en sa compagnie et celle d'une autre de ses amies sur Instagram.

Après avoir profité de la plage, le sublime trio s'est laissé tenter par un bain de boue pour avoir la peau plus douce. Pour l'occasion, Donia Coesens, Pauline Bression et leur amie Anastasia Markovic étaient topless. Une fois leur séance terminée, elles ont pris la pose, toujours sans haut, et Dounia Coesens a partagé la photo. Bien entendu, l'ancienne star de Plus belle la vie a pris soin de dissimuler leur poitrine avec un émoji. "Bain de boue", a-t-elle simplement écrit en légende.

Sans surprise, les fans de Dounia Coesens se sont empressés de commenter cette publication. "J'adore ! Bon délire", "Très belle photo ce bain de boue vous êtes nos drôles de dames", "Superbes les filles", "Vraiment top cette photo !", a-t-on notamment pu lire.