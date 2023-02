Elie Semoun "exaspéré" par son fils Antoine, autiste Asperger : "J'ai longtemps été dur avec lui..."

Elie Semoun vient de sortir son premier roman, intitulé Compter jusqu'à toi, en l'honneur de l'amour. Crooner à ses heures perdues, l'humoriste espérait bien, en travaillant sur cet ouvrage auto-fictif, et en dévoilant une grande part de sa sensibilité, récupérer son ancienne et jeune compagne, qui l'a quitté il y a un an environ. Malheureusement en vain. Décidément, son travail est souvent entouré d'amour. Le comédien prépare actuellement le cinquième volet de la saga comique Ducobu, et il avait justement fait tourner son fils Antoine dans l'un des volets précédents.

Il est la fierté de ma vie

La famille, il n'y a que ça de vrai. Dans le troisième opus des films Ducobu, Elie Semoun avait fait en sorte que son grand garçon, 24 ans à l'époque, fasse un court passage devant la caméra - tout comme sa soeur et sa petite nièce. "Il est la fierté de ma vie, explique l'acteur à Voici. Et le savoir enfin en accord avec lui-même est un immense soulagement pour moi." Le jeune homme, fruit des amours d'Elie Semoun et de son ex-épouse Annie Florence Jeannesson, est né prématurément en juillet 1995, atteint d'autisme Asperger. Chose qui n'a pas toujours facilité sa relation avec son père.

J'étais très inquiet pour lui et que je ne savais pas l'exprimer autrement

"Moi j'ai longtemps été dur avec lui, dans le déni de sa différence, poursuit Elie Semoun. J'étais exaspéré par son immo­bilisme, je crois que j'étais surtout très inquiet pour lui et que je ne savais pas l'exprimer autrement". Les choses semblent aujourd'hui apaisées entre l'humoriste et son fils Antoine, qui ne se contente pas de faire de la figuration dans les films de papa, mais qui est également artiste peintre. De son côté, Elie Semoun n'abandonne pas les scènes ni les plateaux de tournage pour vivre exclusivement de sa plume. Il est actuellement à l'affiche de la pièce Suite Royale, avec Julie de Bona, qui se joue au Théâtre de la Madeleine de Paris.