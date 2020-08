Elodie Frégé au Nice Jazz Festival : la chanteuse divine en robe scintillante

Les férus de jazz ont de quoi avoir le sourire. Après que le Nice Jazz Festival ait été annulé au mois de juillet dernier, en raison de l'épidémie de coronavirus, l'édition 2020 aura finalement bel et bien lieu ce vendredi 21 août sur les antennes de France 3. En effet, la chaîne a réussi le pari de faire vivre ce show incroyable, créé en 1948, avec pour maîtres de cérémonie, André Manoukian et China Moses.

Le duo accueillera un panel d'invités tous prêts à se replonger dans les classiques de ce genre incontournable de la musique. Tom Leeb, Ayo, Ibrahim Maalouf, Hugues Aufray et plein d'autres seront de la partie. Mais une chanteuse en particulier pourrait bien de sortir du lot, à savoir Élodie Frégé. La jolie rousse a opté pour une magnifique robe grise scintillante pour faire honneur au jazz comme vous pouvez le voir dans notre diapo photos.

Sur scène, elle retrouvera ainsi son grand ami André Manoukian au piano pour donner de la voix. Ce n'est pas la première fois que les deux artistes témoignent, en choeur, de leur amour pour le jazz. Avant que la crise sanitaire ne vienne chambouler leurs projets, ils devaient lancer le spectacle La Belle et la Bête, ou l'histoire d'un pianiste victime d'un sortilège amoureux, condamné à accompagner une inaccessible chanteuse...

La gagnante de la Star Ac' et le musicien se sont rencontrés lors de l'émission Nouvelle Star, dont ils étaient tous les deux membres du jury en 2015 et 2016. En constatant leurs points communs musicaux, André Manoukian lui a parlé de son projet de spectacle de jazz et ils se sont lancé quelques mois plus tard dans l'aventure. Le spectacle est désormais reporté au mois de septembre prochain et une tournée devrait avoir lieu dans toute la France.

En attendant, c'est pour le Nice Jazz Festival qu'ils comptent régaler leur public. Un show a découvrir dès 21h05 sur France 3.