Emanuel Ungaro : Mort du couturier à 86 ans

La planète mode pleure encore l'un des siens. Après les disparitions de Karl Lagerfeld ou Josephus Thimister, c'est cette fois le couturier Emanuel Ungaro qui a tiré sa révérence. Sa famille a révélé la très triste nouvelle par un communiqué transmis à l'AFP. Il avait 86 ans.

Le couturier français d'origine italienne Emanuel Ungaro est décédé samedi 21 décembre à Paris à l'âge de 86 ans, a appris ce dimanche 22 décembre l'AFP auprès de sa famille. Le couturier, qui avait quitté le monde de la mode depuis 2004, était "affaibli" depuis deux ans, a précisé une source familiale.

Né le 13 février 1933 à Aix-en-Provence (sud) dans une famille immigrée italienne, il s'était installé à Paris en 1956, où il avait été formé par le couturier espagnol Cristobal Balenciaga. Par la suite il était passé chez Courrèges avant de lancer sa propre marque en 1965. En 1968, il avait lancé sa ligne de prêt-à-porter féminin, avant de se lancer dans le prêt-à-porter masculin en 1973.

Une entreprise dont il sera à la tête jusqu'en 1996 et le rachat par le groupe italien Ferragamo. Il quittera le monde de la mode en 2004. De ses défilés, on retiendra notamment sa première collection qui mettait en avant la tendance futuriste. Il utilisera régulièrement des imprimés, des couleurs vives etc. Les stars étaient nombreuses aux premiers rangs de Claire Chazal à Christine Orban.

S'il ne participait plus à la création de collections, Emanuel Ungaro ne se tournait pas les pouces pour autant. Ainsi, en 2008, il avait prêté son nom à une collection de produits de maquillage pour MAC puis, l'année d'après, il avait imaginé deux motifs pour des timbres à l'occasion de la Saint-Valentin, en partenariat avec La Poste.

En 2012, la société italienne Aeffe avait repris la production et la distribution des produits Ungaro.

"Même s'il avait quitté la maison, il était toujours très présent dans l'inspiration. C'est une très grande perte", a commenté une porte-parole de la maison Emanuel Ungaro.

Il était marié et père d'une fille.