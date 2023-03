Embarquez dans un monde merveilleux avec ces jouets Lilo et Stitch

Achetez cette figurine Funko Pop Lilo et Stitch Stitch assis pour 21,10 € sur Amazon

Un nouveau compagnon vient de faire son entrée dans la chambre de votre enfant. Et ce n'est pas n'importe lequel. Il s'agit de l'iconique et adorable Stitch, version figurine Funko Pop. Il attend sagement son nouveau maître, confortablement installé sur le lit. C'est bien simple, on se croirait en présence du vrai personnage. Grandes oreilles, yeux noirs maxi, griffes et couleur bleue emblématique, tout y est. On n'a qu'une seule envie lorsqu'on le voit, le câliner durant des heures. Et c'est sûrement ce que va faire votre petit. Il se tient en plus assis comme s'il n'attendait que votre enfant. Tellement adorable. Des heures de jeu l'attendent, on vous le garantit.

2. Promo attractive de 6 % sur cette peluche Original Disney Lilo et Stitch Angel

Au fil des aventures de nos héros préférés de Lilo et Stitch, de nouveaux personnages sont apparus. Et ils ont réussi le tour de force de se faire eux aussi une place de choix dans notre coeur. Il faut aussi dire qu'ils sont proches, voire très proches des personnages emblématiques du film d'animation et aussi mignons. Oui, oui, c'est possible. Une petite bête en particulier a attiré toute l'attention. Son nom, Angel. Elle a fait tourner la tête de Stitch et on le comprend. Votre enfant va ainsi pouvoir incarner l'extraterrestre si attachante avec cette peluche Original Disney Lilo et Stitch Angel. Coup de chance, son prix est en plus réduit sur Amazon. Elle est ainsi affichée à 28,99 € au lieu de 30,99 €. Une promo folle de 6 % s'offre ainsi à vous. N'attendez donc pas pour obtenir cette peluche à moins de 29 €.

Une adorable peluche toute douce