Emmanuelle (L'amour est dans le pré) : Sa fille atteinte de troubles, elle raconte leur quotidien "pas toujours facile"

D'ordinaire, c'est sa perte de poids qu'Emmanuelle met en avant sur son réseau social. Mais ce lundi 4 juillet 2022, c'est un post bien différent qu'a publié la candidate de L'amour est dans le pré 2017 (M6). C'est sa fille Célestine qu'elle a souhaité mettre à l'honneur pour faire une révélation à son sujet.

Emmanuelle est plutôt discrète concernant sa vie privée. Depuis sa rupture avec Romuald, qu'elle avait rencontré lors de son expérience L'amour est dans le pré, on ne sait par exemple pas si elle a fait des rencontres ou retrouvé l'amour. Mais ce lundi, elle a fait une exception pour parler de sa fille qui vient de terminer sa première année au collège. Une année qui "est passée à une vitesse folle" a fait savoir l'ancienne prétendante de M6.

"Malgré ses troubles multiDYS [combinaison de plusieurs troubles cognitifs, NDLR] diagnostiqués l'année dernière et grâce à quelques aménagements en classe comme par exemple l'introduction de l'ordinateur et surtout à un travail acharné, constant et régulier de la part de Célestine en classe et à la maison et aux séances hebdomadaires avec l'ergothérapeute et l'orthophoniste, Célestine a terminé chacun des 2 semestres avec un 16,5 de moyenne générale et les félicitations du conseil de classe. Ses troubles DYS et son hypersensibilité ne sont pas toujours faciles au quotidien mais cela l'oblige à se dépasser encore plus pour y arriver et elle reste déterminée à réussir sa scolarité et à aller au bout de ses rêves", a poursuivi Emmanuelle. Elle a reconnu que mettre en place un protocole pour sa fille a parfois été "semé d'embûches" car certains professeurs ne souhaitaient pas jouer le jeu.

Emmanuelle y est heureusement arrivée "avec un peu de tact, de persévérance et de la diplomatie", ce qui a permis à Célestine d'être dans de meilleures conditions pour travailler. Et grâce à son travail et sa persévérance, elle a excellé. "Fière de ma fille. Fière de mon bébé d'amour et qui le restera malgré la grande et belle jeune fille qu'elle est en train de devenir. On m'avait prévenue que les changements physiques et autres seraient flagrants en fin de 6ème, c'est effectivement le cas. 1 an pile poil sépare ces 2 photos et elles parlent d'elle même", a-t-elle conclu en légende d'une photo sur laquelle on peut découvrir la fillette en début et fin d'année. Et le changement est en effet flagrant.